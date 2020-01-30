زلزال في كوريا الشمالية أمس بسبب تجارب نووية في 2017

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إنه تم اكتشاف زلزال بسيط في شمال شرق كوريا الشمالية صباح أمس الأربعاء، ويُفترض أن تكون هزة طبيعية ناتجة عن تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية العام 2017، بحسب "يونهاب".

ووقع زلزال قوته 2.5 درجة على مقياس ريختر في الساعة 9:33 صباحا، على بعد حوالي 3 كيلومترات جنوب شرق موقع بونغ كيه-ري للتجارب النووية، الذي تم إغلاق أبوابه الآن، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

وسبق وأجرت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 6 تجارب نووية في بونغ كيه-ري، حيث حدث أقوى انفجار في 3 سبتمبر من عام 2017.

وتفترض الهيئة أن الزلزال، الذي وقع أمس الأربعاء في الشمال، هو نوع من الاهتزازات الطبيعية الناجمة عن التجربة النووية التي أُجرت في عام 2017.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول في الهيئة "كانت تضاريس المنطقة صلبةً لدرجة أنها لم تشهد أي زلزال قبل التجربة النووية السادسة".

وأضاف "بما أن طاقة التجربة النووية أثرت على الخصائص الجيولوجية للمنطقة، تستمر الزلازل الطبيعية في الشمال".

وقد وقعت 13 هزة أرضية بالقرب من بونغ كيه-ري، منذ بدأت كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة النووية، بما يشمل 7 اختبارات في عام 2017 و3 اختبارات في عام 2018 واختبارين في عام 2019.

يذكر أنه تم رصد مركز الزلزال الأخير عند خط عرض 41.29 درجة شمالا وخط طول 129.11 درجة شرقا.