على أمل سرقتها.. لصوص يحرقون سيارة تحمل ملايين اليوروهات

المصدر: د ب أ

أشعلت عصابة من اللصوص حريقا ضخما في جزء من طريق سريع رئيسي في إيطاليا، في كمين فاشل نصبته الليلة الماضية على حافلة صغيرة مصفحة كانت تحمل ملايين اليوروهات.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء إن الهجوم وقع على طريق "إيه.1" السريع، الذي يربط ميلانو بنابولي، وقع مساء أمس الثلاثاء، على بعد حوالي 20 كيلومترا من ميلانو.

واصطدمت الحافلة بشاحنتين، استخدمهما اللصوص لعرقلة مسارها، لكن السائق تمكن من مواصلة السير من وراء الشاحنتين والتوجه إلى مركز خدمة قريب، حيث عثر على سيارة دورية للشرطة.

كما تمكن السائق من تفادي حاجزا آخر على الطريق السريع مكونا من مسامير وعدة سيارات محترقة، وضعها المجرمون لنصب فخ للحافلة وتمكينهم من تطويقها.

وتم إغلاق ثلاثة كيلومترات من الطريق لساعات، للسماح للسلطات بإخلاء الطريق السريع، مما تسبب في طوابير طويلة.

وتم استئناف حركة السير الطبيعية في الساعة التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش).

ونقلت الوكالة عن شركة "باتيستولي" لصناعة الحافلات الصغيرة المصفحة قولها إنه لم يصب أحد في الحادث.

يذكر أن نفس الطريق شهدهجوما مماثلا فاشلا على عربة مصفحة في عام 2014.