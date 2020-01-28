كورونا يصل إلى تايوان وتسجيل أول إصابة

المصدر: د ب أ

أعلنت تايوان عن اصابة أول حالة بفيروس كورونا على أراضيها وتقول إنها سوف تبدأ في تعقب أماكن الأشخاص الذين ربما يكونوا قد أصيبوا بالفيروس.

وقال مركز السيطرة على الأوبئة في تايوان أن رجلا تايوانيا في الخمسينيات من العمر أصيب بالمرض في البلاد بعد أن عادت زوجته من رحلة إلى مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر مركز الفيروس.

وصرح تشين شاين-تشونج وزير الصحة والرفاه في تايوان في مؤتمر صحفي متلفز " إنها أول حالة يتم تشخصيها بالإصابة بالمرض في تايوان وانه اصيب بالمرض من أحد أفراد أسرته".

وأوضح تشين أنه بداية من يوم الأربعاء ، فإن تايوان سوف تبدأ في مراقبة الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرضي الذين عادوا من المناطق المتأثرة بالفيروس وذلك بإعطائهم هواتف محمولة تتضمن تطبيقات تعقب.