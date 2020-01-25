رفضت الزواج منه فقتلها بأشنع طريقة تتخيلها!

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن أخبار الحب في سوريا كأخبار الحرب التي تجتاحها منذ قرابة 9 سنوات، حيث لم يجد شاب سوري طريقة لينتقم بها من الفتاة التي أحبها سوى قتلها وقتل نفسه معها بطريقة دموية عبر التفجير بقنبلة يملكها متسبباً بمقتله ومقتلها على الفور.

وأفادت شبكة "السويداء 24" التي تغطي أخبار مدينة السويداء أن الشاب حافظ نزار أبو فخر "23 عاماً" فجر نفسه بالقرب من حنان عبد الله أبو فخر "22 عاماً" بواسطة قنبلة يدوية، في قرية كفر اللحف بريف السويداء الغربي.

وأضافت الشبكة أن الفتاة التي تدرس في كلية الإرشاد النفسي، لقيت مصرعها أثناء عودتها من الجامعة، حيث مرت بالقرب من منزل الشاب (جانب منزلها) ليقوم الأخير بتفجير نفسه حينها.

وأشارت إلى أن السبب هو تقدم الشاب لخطبتها عدة مرات إلا أن طلبه كان يقابل بالرفض.