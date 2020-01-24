شاهد.. تساقط الناس في شوارع ووهان الصينية بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن أغلقت الصين مدينة ووهان، ومنعت سكانها من مغادرتها، خوفا من انتشار فيروس كورونا في باقي البلاد، أضحت المدينة التي نشأ فيها الفيروس المميت وكأنها تعيش فيلم رعب.

رواد التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو مثيرا للقلق لمرضى وهم يتساقطون في الشوارع، في مشهد مريب، تأثرا واستسلاماً للفيروس.

ولم يتضح إن كانت الفيديوهات المتداولة هي حقيقة في الصين، على الرغم من أن خلفيات وتفاصيل الفيديو تدل بأن الأحداث هي حقيقة هناك.