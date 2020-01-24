مقتل 11 شخصاً في حريق بحقل للقصب في فنزويلا

المصدر: د ب أ

قال النائب العام في فنزويلا طارق ويليام صعب اليوم الجمعة إن 11 شابا لقوا حتفهم عندما شبّ حريق في حقل لزراعة قصب السكر في شمال البلاد.

وقال صعب على تويتر إن الحريق في كاجوا في ولاية أراغوا بدأ لإجبار الحيوانات على الخروج بما يتيح للصيادين باصطيادهم.

وبدأت ألسنة الحريق حينئذ في الانتشار في اتجاه آخر وأحاطت بالصيادين.

وعزا النائب المعارض كارين سالافونا حادث الوفيات إلى نقص الأغذية في فنزويلا، ملقيا باللائمة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقال سالافونا: "ماذا كانوا يفعلون هناك؟ إنهم كانوا يبحثون عن طعام، ويبحثون عن أرانب".

وتعاني فنزويلا من تضخم جامح ومن نقص واسع النطاق للسلع الأساسية. وفر ملايين من المواطنين إلى الخارج جراء الأزمة.