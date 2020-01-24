مقتل ما لا يقل عن 13 في مدغشقر جراء الفيضانات

المصدر: د ب أ

لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم خلال الأسبوع الجاري في مدغشقر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي هطلت على الجزيرة.

وقالت سلطات الحماية من الكوارث في حكومة الجزيرة، التي تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للقارة الأفريقية، أمس الخميس، إن ما يربو على 47 ألف نسمة من سكان الجزيرة تضرروا جراء العواصف العاتية.

وأضافت السلطات أن بعض شرايين حركة النقل في الشمال لم تعد تسمح بالحركة عبرها، ومن ثم لم يكن ممكنا الوصول إلى بعض المناطق.

وذكرت مدير سلطات الحماية من الكوارث إيلاك أوليفير أندرياكايا أن المياه غمرت عددا من القرى والحقول المحيطة بها، مشيرة إلى أنه جرى نقل عدد من السكان بالزوارق العادية والسريعة إلى مناطق آمنة"، محذرا بالقول: "إن الأمطار ستهطل أيضا الأسبوع المقبل".