بالفيديو.. العاصفة "غلوريا" تقتل 9 أشخاص في إسبانيا

المصدر: وام

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء العاصفة الشتوية "غلوريا"، التي ضربت جنوب إسبانيا تصاحبها رياح قوية ودرجات حراراة منخفضة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم الإبلاغ عن خمس حالات وفاة جديدة في إقليمي الأندلس وفالنسيا أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا حتى الآن إلى 9 أشخاص، كما تم الإبلاغ عن فقدان أربعة أشخاص آخرين.

وهدأت حالة الطقس في أجزاء واسعة من إسبانيا أمس، إلا أن العاصفة تحركت شمالا لتضرب إقليمي أراغون وكتالونيا، حيث تم إعلان مستوى الإنذار باللونين البرتقالي والأصفر، وهما ثاني وثالث أعلى مستويات الإنذار في البلاد.