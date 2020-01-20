قتل شقيقته برصاصة بالرأس وتوارى عن الأنظار!

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت محافظة السويداء السورية جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها فتاة في مطلع العمر قتلت بطلق ناري داخل منزل عائلتها، وتشير المعلومات إلى أن شقيق الضحية هو المتهم الأول.

وبحسب موقع "سيريا نيوز" فإن الشابة سمية أيمن أيوب تبلغ من العمر 18 عاماً، عثر عليها مقتولة في المنزل، وتبين أنها مصابة بطلق ناري.

وتحدثت مصادر طبية، أن سمية وصلت إلى مستشفى السويداء الوطني مصابة بطلق ناري في الرأس، أدى لمصرعها على الفور.

وتشير المعلومات التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن المتهم بقتل الضحية هو شقيقها الذي توارى عن الأنظار فور وقع الحادث، حيث وصل قاضي التحقيق إلى مكان الجريمة لإجراء التحقيقات اللازمة.

فيما نفى والد الفتاة رواية مقتلها على يد شقيقها، وقال إن منزله استهدف من الخارج دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.