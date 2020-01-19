قتلى في انقلاب حافلة سياحية بإندونيسيا

المصدر: د ب أ

تأكدت وفاة ثمانية أشخاص وأصيب عشرات آخرون جراء حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة سوبانج بإقليم جاوة الغربية في إندونيسيا، حسب ما ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة القول إن الحافلة، التي كانت في طريقها من متنزه ماونت تانكوبان باراهو الطبيعي السياحي إلى بلدة ديبوك، انقلبت خلال المرور بمنحدر حاد في قرية سيسات في منطقة سياتر الساعة الخامسة مساء أمس السبت.

وقال قائد شرطة سوبانج، تيدي فاناني، لصحيفة جاكرتا بوست عبر الهاتف: "ما زلنا نحاول تحديد هويات الضحايا، والذين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى سيرنج العام".

وأفاد موقع "تريبون نيوز" بأن 10 أشخاص أصيبوا على نحو خطير في الحادث، فيما أصيب 20 آخرون بجروح طفيفة".