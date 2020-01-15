وفاة شخصين جراء إصابتهما بنوبة قلبية أثناء فرارهما من بركان الفلبين

المصدر: د ب أ

ذكر مسؤولون محليون أن شخصين توفيا جراء إصابتهما بنوبة قلبية، أثناء فرارهما من ثواران بركان بالقرب من العاصمة الفلبينية، مانيلا.

وقال المكتب الإقليمي لمواجهة الكوارث إن الضحايا هما امرأة/65 عاما/ ورجل/27 عاما/ من بلدتي تاليساي وتال بإقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأضاف المكتب أن المرأة تعرضت لسكتة قلبية أمس الأول الاثنين، بينما توفي الرجل أمس الثلاثاء.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق إن سائق شاحنة توفي أمس الأول الاثنين في إقليم لاجونا القريب، عندما فقد السيطرة على مركبته بسبب ضعف الرؤية نتيجة تساقط الرماد الكثيف جراء ثواران بركان "تال".

وحذرت السلطات من أن ثوارانا بركانيا خطيرا مازال ممكنا، على الرغم من ضعف نشاط بركان تال في الساعات الـ24 الماضية.