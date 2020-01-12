انفجار هائل في مصنع للكيماويات في الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل 8 أشخاص على الأقل في انفجار ضخم هز مصنعاً للكيماويات في منطقة بويسار بولاية ماهاراشترا غربي الهند، مساء السبت حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال موقع "إينديا توداي" إن الحادث وقع في مصنع "أنك فارما"، الواقع في قرية كولواد التي تبعد بأكثر من 100 كيلومتر عن مدينة مومباي.

ووقع الانفجار أثناء اختبار بعض المواد الكيميائية في حدود الساعة السابعة مساء، فيما قال شهود عيان إن الانفجار كان هائلا، لدرجة أنه سمع على بعد 15 كيلومترا.

وذكر المصدر أن نوافذ بعض المنازل، القريبة من محيط الحادث، تهشمت بفعل قوة الانفجار.