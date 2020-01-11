الرئيس الأوكراني: ننتظر اعتذارا رسميا من إيران ودفع تعويضات

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تنتظر اعتذارا رسميا من إيران وعبر قنوات رسمية وتعويضات عن إسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 167 شخصا بعد اعتراف طهران باسقاطها "نتيجة "خطأ بشري عن غير قصد".

وقال زيلينسكي على "تيليجرام"، "صباح اليوم لم يكن جيدا، لكن ظهرت الحقيقة. إيران اعترفت بذنبها، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية، حتى قبل انتهاء أعمال اللجنة الدولية للتحقيق"،بحسب قناة"روسيا اليوم".

كان بيان عسكري إيراني قد أفاد فجر اليوم السبت بأن الطائرة الأوكرانية اسقطت نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت إن إيران تأسف بشدة لهذا الخطأ الكارثي الذي أسفر عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وكتب روحاني على موقع تويتر "خلص التحقيق الداخلي الذي أجرته القوات المسلحة إلى أن صواريخ أطلقت للأسف بسبب خطأ بشري تسببت في التحطم الرهيب لطائرة الركاب الإيرانية وموت 176 من الأشخاص الأبرياء".

كانت إيران قد نفت في البداية سقوط الطائرة جراء الاصابة بصاروخ.

وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينج 737-800" فجر يوم الأربعاء الماضي خلال رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، مما اسفر عن وفاة 176 شخصا.