أستراليا على موعد مع "أتون" مستعر اليوم

المصدر: د ب أ

نصحت السلطات الأسترالية اليوم الجمعة السكان في مناطق واسعة في شمال شرقي فيكتوريا بمغادرة منازلهم أو المخاطرة بأن تحاصرهم حرائق الغابات في الوقت الذي تستعد فيه أستراليا ليوم آخر من الأحوال الجوية "القاسية".

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في البلاد إلى 40 درجة مئوية وأكثر، إلى جانب تعرضها لرياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة، في العديد من المناطق الريفية، حيث تسببت الحرائق في الكثير من الدمار منذ عيد الميلاد (الكريسماس).

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إنه سيكون "يومًا صعبًا في الولايات الشرقية". وأضاف "لا يزال أمامنا وقت طويل على نهاية هذه الأزمة وهذه الكارثة".

وتابع موريسون إنه لا يزال هناك سفينتان قبالة سواحل نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر تضررا، مستعدتان لإخلاء البلدات إذا لزم الأمر.

وأضاف أن الجيش والبحرية والقوات الجوية على أهبة الاستعداد للمساعدة في مكافحة الحرائق.