القبض على قاتل الطالب العماني محمد العريمي

المصدر: البيان الإلكتروني

قبضت الشرطة البريطانية على قاتل الطالب العماني محمد العريمي، الذي قتل طعنا بالقرب من متجر هارودز في 5 ديسمبر الماضي.

واتهم المحققون الذين يحققون في مقتل الطالب العماني رجلاً بالقتل بغرض السرقة، وفقا لصحيفة الشبيبة العمانية.

وقالت الشرطة البريطانية إنه تم توجيه الاتهام إلى بدر رحيم النازي، 23 عاما، والذي لا يسكن في عنوان ثابت، يوم الخميس، 9 يناير بقتل محمد البالغ من العمر 20 عامًا، ومحاولة السطو وحيازة سلاح حاد.

وسيمثل النازي في محكمة ويستمنستر الجزئية في وقت لاحق من نفس اليوم.

ألقي القبض على النازي يوم أمس الأربعاء، 8 يناير بعد تسليم نفسه في مركز شرطة وسط لندن.