مخاوف استرالية من اندماج حريقين كبيرين ووقوع الكارثة

المصدر: د ب أ

حذرت سلطات مكافحة النيران في كل من نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، من أن هناك "حريق ضخم" بصدد التطور في أنحاء الولايتين على مدار الأيام المقبلة، حيث أن المسافة بين الحرائق في الولايتين لا تزيد حاليا على 10 كيلومترات.

وقال شين فيتزسيمونز، المسؤول في هيئة إطفاء الحرائق الريفية إن "هناك احتمال كبير" أن يندمج حريق كوريونج المندلع في شمال شرق فيكتوريا، عبر الحدود مع النيران المندلعة في جنوب نيو ساوث ويلز في الأيام المقبلة.

وأوضح خلال تصريحاته لشبكة "سكاي نيوز" الاخبارية اليوم الثلاثاء "أننا نتأهب لذلك ونحن على استعداد لذلك".

كما قال جافين فريمان من هيئة مكافحة الحرائق في فيكتوريا إن رجال الإطفاء يراقبون المنطقة عن كثب، حيث من الممكن أن يحدث حريق كبير ينتشر على مساحة تزيد على نصف مليون هكتار.

وفي جزيرة كنجارو في جنوب أستراليا، قالت حكومة الولاية اليوم الثلاثاء، إن هناك أكثر من 50 منزلا قد دُمرت حتى الآن في حرائق الغابات التي ما زالت مشتعلة.

ولقي اثنان من السكان المحليين، وهما أب وابن، حتفهما في الحرائق التي أتت بالفعل على أكثر من 160 ألف هكتار من الأراضي.

وقالت سلطات الإطفاء المحلية للصحفيين إنها تحول انتباهها إلى بعد غد الخميس، بسبب التوقعات بارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح.

من ناحية أخرى، أشارت وزيرة الزراعة بريدجيت ماكنزي أثناء حديثها مع محطة "إيه بي سي" الاذاعية الأسترالية اليوم الثلاثاء، إلى أن خسائر الثروة الحيوانية من جراء حرائق الغابات الأخيرة، سوف تتجاوز عدد 100 ألف رأس، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه المزارعون في أنحاء البلاد تقييم آثار الحرائق على ممتلكاتهم وماشيتهم.