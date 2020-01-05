جدار يتسبب بمقتل 6 أشخاص في الهند

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأحد أن خمسة عمال على الأقل وطفلة لا تتجاوز عاما واحدا لقوا حتفهم، عندما انهار جدار تحت الإنشاء عليهم في ولاية "أوتار براديش" شمال الهند.

وذكرت قناة "دوردارشان" التلفزيونية الحكومية أن الحادث وقع في منطقة جانسي مساء أمس السبت، عندما انهار الجدار وسقطت الأنقاض على العمال الذين كانوا يعملون هناك.



وقال التقرير إنه من بين القتلى طفلة رضيعة لأحد العمال، كانت في الموقع أيضا.

وأعربت سلطات الولاية عن حزنها بشأن الحادث وأمرت بتعويض نقدي لأسر الضحايا.



والحوادث في مواقع الإنشاء أمر مألوف في الهند، حيث يعمل العمال بشكل روتيني في ظروف سيئة للغاية من ناحية السلامة.