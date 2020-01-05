مقتل 36 شخصا وإنقاذ 23 بعد انهيار مبنى في كمبوديا

المصدر: د ب أ

ذكر مسؤول اليوم الأحد أن إجمالي 36 شخصا قُتلوا، بينما تم إنقاذ 23 آخرين من أنقاض مبنى تحت الإنشاء انهار في كمبوديا، وذلك بعد عملية بحث عن ناجين استمرت يومين.

وانتهت جهود الإنقاذ اليوم الأحد، حيث تم الإعلان عن الحصيلة النهائية للوفيات والناجين من قبل كون كيم، وهو النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الكوارث، طبقا لموقع "فريش نيوز إيشا" الإعلامي.

وكان المبنى غير المكتمل، المكون من سبعة طوابق الواقع في إقليم كيب جنوب كمبوديا، على بعد حوالي 160 كيلومترا جنوب مدينة بنوم بنه، قد انهار أمس الأول الجمعة، مما أسفر عن مقتل عمال ومحاصرة آخرين تحت الأنقاض.

وتوجه رئيس وزراء كمبوديا، هون سين إلى إقليم كيب، حيث زار أيضا ناجين في المستشفى المحلي، بعضهم تردد أنهم تعرضوا لإصابات خطيرة وفي حالة حرجة.

يذكر أنه في يونيو الماضي، قُتل 28 شخصا على الأقل، عندما انهار مبنى تحت الإنشاء في إقليم "برياه سيهانوك" في كمبوديا، مما أدى لاستقالة حاكم الإقليم.