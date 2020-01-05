مقتل 6 أشخاص وإصابة 17 في حادث دهس بإيطاليا

المصدر: د ب ا

صرح مصدر أمني إيطالي اليوم الأحد بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء دهس سيارة مجموعة سياحية في مقاطعة جنوب تيرول (ألتو أديجي)، شمالي البلاد.



وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة بولسانو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المسؤولين يعتقدون أن الأشخاص الستة ضحايا الحادث قادمون من ألمانيا. ووقع الحادث قرب منطقة برونيك عند الساعة الواحدة صباحا (0000 بتوقيت جرينتش).

وتجري الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.



ولم يتم بعد تحديد هويات الضحايا، كما لم تعلن الشرطة رسميا أية معلومات بشأن الهويات أو البلد التي قدموا منها.



ورفضت الجهات الدبلوماسية الألمانية في برلين التعليق.



وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السيارة صدمت مجموعة من 17 شخصا، وأن ستة منهم لقوا حتفهم على الفور، إلى جانب وجود عدد من المصابين، جراح بعضهم خطيرة.



ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.