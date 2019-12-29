الإعدام لمنفذ هجوم الطعن ضد الفرقة الإسبانية في السعودية

المصدر: د ب أ

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة اليوم الاحد حكماً ابتدائياً بالقتل بحق منفذ الهجوم بالسكين على فرقة استعراضية اسبانية مشاركة في موسم الرياض، في نوفمبر الماضي.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اليوم إن "المحكمة أدانت الجاني (يمني الجنسية) بتهم ترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور، محاولاً إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة، وتحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات، بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن".

كما قضت "المحكمة في حكمها بسجن المتهم الثاني في القضية 12 عاماً وستة أشهر".

وكان شخص يمني الجنسية لم يتم الكشف عن هويته، قد ارتكب هجوماً بالطعن ضد فرقة مسرحية اسبانية خلال أدائها أحد العروض بحي الملز بالرياض في 12 نوفمبر الماضي، ما نتج عنه تعرض عدد من أعضاء الفرقة لإصابات.

وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 19 من الشهر الماضي الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في الحادثة التي حصلت في حديقة الملك عبدالله بحي الملز حيث تم عرض الدعوى على المتهمين وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.