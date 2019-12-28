فقدان مروحية على متنها 7 ركاب على شواطئ هاواي

المصدر: د ب أ

يقوم حرس السواحل في جزر هاواي بالبحث عن طائرة مروحية للرحلات السياحية على متنها سبعة ركاب بعد أن أبلغ مالكها عن فقدها.

وقالت السلطات بمجموعة الجزر التابعة للولايات المتحدة مساء أول الخميس (بالتوقيت المحلي) إن المروحية التي كان من بين ركابها اثنان من القاصرين، لم تعد من رحلة ساحلية إلى جزيرة كاواي.

وقال روبرت كوكس من مركز التنسيق الجوي في العاصمة هونولولو: "إن ظروف الطقس صعبة".

وقالت البيانات إن السحب والأمطار تحد من مستوى الرؤية بحيث لا تزيد على ستة كيلومترات جوية.

وأضافت السلطات إنه فوق ذلك تهب رياح قوية وزاد ارتفاع أمواج البحر بشدة.

وقامت عدة فرق إنقاذ بالتوجه إلى مكان الحادث، كما توجهت سفينة تابعة لحرس السواحل صباح أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) إلى مياه الجزيرة.

وقالت قوات حرس السواحل إن الطائرة لم يعثر لها على أثر حتى الآن.

كان مالك الطائرة سجل فقدانها بعد أن لم تصل في موعدها المتفق عليه عند تنظيم الرحلة الجوية السياحية.