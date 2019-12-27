انفجار بمصنع للطائرات في ولاية كانساس الأمريكية

المصدر: د ب أ

وقع انفجار اليوم "الجمعة" في مصنع أمريكي للطائرات، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات نظراً لإغلاق المنشأة بسبب أعياد الميلاد.

وذكرت شبكة سي ان ان الأمريكية نقلا عن متحدثة باسم مكتب رئيس الإدارة المحلية بمقاطعة سيدغويك أن العديد من الأجهزة تعاملت مع الانفجار الذي وقع في مصنع للطائرات في مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية.

وقال متحدث باسم عمدة ويتشيتا ، غيف لونغويل للشبكة الأمريكية أن الانفجار وقع في مصنع بيتشكرافت رقم 3، مضيفا أن المصنع كان مغلقا بسبب الأعياد وأن المسؤولين عبروا عن أملهم في أن "تكون الإصابات محدودة".

وقال المتحدث إنه من المبكر للغاية معرفة حجم الضرر أو سبب الانفجار.

وينتج مصنع بيتشكرافت المملوك لشركة تكسترون أفييشن طائرات ذات محرك واحد وطائرات ذات محركين.