لأول مرة منذ سنوات .. اليابان تعدم صينياً قتل 4 من أسرة واحدة

المصدر: رويترز

أعدمت اليابان صينيا (40 عاما) أدين بقتل أسرة من أربعة أفراد في أول حكم إعدام تنفذه في أجنبي منذ بدء الكشف عن تفاصيل الأحكام المنفذة في 2007.

وذكرت وسائل إعلام إن الصيني وي وي ارتكب الجريمة في منتصف عام 2003 مع شريكين آخرين وهما أيضا من الصين.

وفر الشريكان إلى الصين واعتقلا هناك. وأعدم واحد منهما في الصين عام 2005 والآخر حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

واليابان واحدة من دولتين فقط في مجموعة السبع التي تبقي على عقوبة الإعدام إلى جانب الولايات المتحدة.

وقبل عام 2007 لم يكن يتم الكشف عن هوية الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام.