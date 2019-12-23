اصطدام 63 مركبة في حادث بولاية فرجينيا الأمريكية

المصدر: د ب أ

تسبب الضباب الكثيف والجليد على طريق سريع رئيسي بين الولايات في ولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة في حادث تصادم هائل متسلسل شمل 63 مركبة على الأقل اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة نحو 36 شخصا.

وقالت شرطة الولاية إنه لم ترد أنباء حول وقوع وفيات لكن حالة العديد من المصابين خطيرة. وتم نقل حوالي 35 شخصا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

واصطدمت السيارات ببعضها البعض، مما أدى إلى تحطم مقدمات العديد من المركبات ومؤخراتها وتسببت في رفع بعضها عن الأرض جزئيا.

واضطر عمال الإنقاذ إلى الصعود على أسطح السيارات للوصول إلى الأشخاص العالقين.

وفتحت السلطات المحلية التحقيقات. واستمرت جهود تطهير الطريق السريع لأكثر من ست ساعات على وقوع الحادث.