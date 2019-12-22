بالفيديو.. عواصف وفيضانات تربك البريطانيين في احتفالات أعياد الميلاد

المصدر: د ب أ

أربكت الفيضانات الناجمة عن عواصف ممطرة في بريطانيا إلى إرباك خطط السفر لملايين البشر في المملكة المتحدة.

وضربت بصفة خاصة جنوب وشرق إنجلترا، حيث فاضت الأنهار على ضفافها بسبب الأمطار الغزيرة.

وأغلقت أمس السبت شوارع عديدة كما أوقف العديد من خطوط السكك الحديدية.

وتسبب إعصار ضرب مدينة تشيرتسي المجاورة للندن العديد من المنازل والسيارات، إلا أنه لم تتوافر أنباء عن وجود مصابين حتى الآن.