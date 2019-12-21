مقتل 18 في أعمال عنف بسجن في هندوراس

المصدر: رويترز

قالت السلطات في هندوراس إن 18 سجينا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 16 خلال معركة بين عصابات متناحرة في أحد السجون يوم الجمعة.

كانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ في السجون يوم الأربعاء ونقلت السيطرة عليها إلى قوات الأمن في مسعى لكبح زيادة في أعمال العنف.

لكن مسؤولا عسكريا رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه، أبلغ رويترز أن قوات الأمن لم تكن تسيطر رسميا على السجن الواقع في مدينة تيلا الساحلية الشمالية قبل اندلاع العنف هناك.

وقال أنطونيو كويلو المتحدث باسم جهاز (فوسينا) الأمني لتلفزيون محلي إن عدد قتلى الاشتباكات الدامية في السجن بلغ حتى الآن 18 فضلا عن إصابة 16. وقالت السلطات إن قوات الأمن دخلت السجن بعد ذلك لاستعادة النظام.

والمعارك متكررة في سجون هندوراس المكتظة حيث تتنافس العصابات على النفوذ.