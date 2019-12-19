بالفيديو.. أستراليا تعلن حالة الطوارئ بسبب الحرائق

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الأسترالية الخميس حالة الطوارىء لفترة سبعة أيام في ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدني، بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة من شأنها تأجيج الحرائق الضخمة المستعرة منذ أسابيع.

وعلّلت رئيسة حكومة هذه الولاية الشرقية غلاديس بيريجيكليان القرار بـ "الظروف المناخية الكارثية".

وتستعر في الولاية منذ أسابيع مئة حريق نصفها لم يتم احتواؤها.

وأدّت الحرائق إلى سحب من الدخان الخانق تغطي سيدني أكبر مدن أستراليا.