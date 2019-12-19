بالفيديو.. صعوبة في احتواء حرائق استراليا ومخاوف من موجة حرّ جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

يستمر رجال الإطفاء في أستراليا بمواجهة أكثر من 100 حريق في نيو ساوث ويلز، متوقعين مواجهتهم تهديداً جديدًا عندما تضرب موجة حارة جديدة البلاد.

ففي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، قال شين فيتزسيمونز مفوض خدمات الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز، إن أكثر من نصف حرائق الولاية لم يتم احتواؤها بعد.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في سيدني عاصمة الولاية إلى 35 درجة مئوية اليوم الخميس، بينما من المتوقع أن ترتفع فوق 40 درجة مئوية في أجزاء أخرى من نيو ساوث ويلز، وفق "يورونيوز".