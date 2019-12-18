جراد يجتاح الصومال في أسوأ غزو منذ 25 عاما

المصدر: رويترز

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن الجراد الصحراوي يدمر عشرات الألوف من الهكتارات من الأراضي الزراعية والمراعي في الصومال في أسوأ غزو منذ 25 عاما، مرجحة أن ينتشر على نطاق أوسع.

وقالت المنظمة إن الجراد دمر 70 ألف هكتار من الأراضي في الصومال وإثيوبيا المجاورة مهددا إمدادات الغذاء وسبل المعيشة في المجتمعات الزراعية بالبلدين.

وقالت المنظمة إن سربا متوسطا يمكنه تدمير محاصيل تكفي لإطعام 2500 شخص لمدة عام.

وأضافت المنظمة في بيان إلى أن الصراع وحالة الفوضى السائدة في الصومال تجعل رش الجراد بطائرات - وهو ما تصفه المنظمة بأنه "الإجراء الأمثل" - مستحيلا. وتابع البيان "تأثير إجراءاتنا في الأجل القصير سيكون محدودا للغاية".