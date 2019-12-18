إجلاء نصف مليون شخص من مبان في موسكو بسبب تهديدات بوجود قنابل

المصدر: د ب أ

ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الأربعاء أنه تم إجلاء حوالي نصف مليون شخص من مبانٍ في العاصمة موسكو خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب تهديدات بوجود قنابل.

وأفادت "إنترفاكس" بأنه جرى إخلاء أكثر من 3500 مبنى، تشمل مدارس ومحطات مترو ومحاكم ومطارات، بصورة مؤقتة، منذ بدء موجة التهديدات بوجود قنابل في 28 من نوفمبر.

ولم ترد تقارير بوجود قنابل حقيقية في أي من هذه المواقع.

وشهدت موسكو عدة موجات من التهديدات بوجود قنابل خلال السنوات الأخيرة. وتتبعت السلطات الروسية في السابق عددا من مثل هذه المكالمات الهاتفية التي تعود لمصادر خارج البلاد، جاء بعضها من أوكرانيا المجاورة.

