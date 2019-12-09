36 قتيلاً وجريحاً في بركان نيوزيلندا

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة النيوزيلندية اليوم الاثنين وفاة 5 أشخاص وإصابة 31 آخرين نقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج بينما لا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين بعد ثوران بركان على جزيرة "وايت إيلاند" بشمال البلاد.

وقالت رئيس الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن خلال مؤتمر صحفي في مدينة واكاتاني إن الأشخاص الذين لم يستدل عليهم يفترض وفاتهم، ومن بينهم نيوزيلنديون فضلا عن سائحين من بريطانيا وأمريكا والصين وماليزيا.

وأوضحت أنه كانت هناك مجموعتان سياحيتان على الجزيرة التي تشتهر كمزار سياحي، وتمكنت السلطات من إجلاء مجموعة منهما، ولكن المجموعة الأخرى كانت قريبة للغاية من فوهة البركان.

وأضافت أن رحلات الاستطلاع الجوي الليلة الماضية لم ترصد أن دلائل على الحياة على الجزيرة.

وتعمل الشرطة النيوزيلندية حاليا بالتعاون مع خبراء لتحديد متى يمكن العودة إلى الجزيرة مرة أخرى.