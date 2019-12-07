سجن مدراء شركة طيران إندونيسية لتهريبهم دراجة نارية

المصدر: د ب أ

أفاد الموقع الالكتروني الإخباري "ديتيك دوت كوم" أن إندونيسيا أوقفت عن العمل مديري شركة الطيران الإندونيسية "بي.تي جارودا"، الذين يُزعم أنهم تورطوا في قضية دراجة نارية مهربة صنعتها شركة "هارلي دافيدسون".

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إنه تم اتخاذ القرار بعد اجتماع بين وزير المشروعات الحكومية، إريك ثوهير ومجلس المفاوضين لشركة "جارودا" في جاكرتا اليوم السبت، حسب التقرير نقلا عن رئيس المفاوضين، ساهالا لومبان جاول.

ولم يحدد التقرير هوية المديرين.

ووفقاً للتقرير فإنه سيتم وقف المديرين عن العمل حتى اجتماع استثنائي للمساهمين في شركة "جارودا"، المقرر أن يعقد لمدة 45 يوما من التاسع من ديسمبر، حسب موقع "ديتيك". وسيتم إقالة الرئيس التنفيذي لشركة الطيران بسبب ما يزعم من إصداره أوامر بتهريب دراجة نارية تقليدية صنعتها شركة "هارلي-دافيدسون" إلى البلاد على متن طائرة إيرباص جديدة.