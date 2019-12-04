فيضانات وانهيارات أرضية تودى بحياة 132 شخصا في كينيا

المصدر: د ب أ

لقى ما لايقل عن 132 شخصا حتفهم إثر وقوع فيضانات وانهيارات أرضية بسبب هطول أمطار غزيرة في كينيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة سيريس اوجونا القول إن نحو 17 ألف شخص نزحوا من منازلهم، كما جرفت المياه 11 ألف من رؤوس الماشية.

وأضاف المتحدث أن أكثر من نصف البلاد تضرر من أحوال الطقس.

وأوضح أوجونا أن الأمطار ساعدت في تخفيف موجة الجفاف في أنحاء البلاد، التي أدت لنقص الغذاء وضاعفت من الضغط التضخمي.

وأشار أوجونا إلى أن السلطات تعمل على تقييم حجم الدمار الذي خلفته الأمطار للتخطيط للقيام بالإصلاحات اللازمة.

ويشار إلى أن كمية الأمطار التي هطلت هذا العام أعلى من ما تم تسجيله خلال الأعوام الماضية، بحسب ما قاله نائب مدير هيئة الأرصاد برنارد شانزو.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الشهر الجاري.