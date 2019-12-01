فيديو .. وفاة 24 شخصاً بحادث انقلاب حافلة في تونس

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 24 تونسيا قتلوا بعد انقلاب حافلة سياحية في بلدة عمدون بشمال البلاد أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية.

وهذا أحد أسوأ حوادث الطرق في السنوات الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية إن الحافلة انحرفت عن طريق متعرج بعد فشل السائق في المناورة وتحطمت في واد.

وقال مسؤولون إن الحافلة كانت تقل 43 شخصا.

ووصل الرئيس قيس سعيد مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى مكان الحادث بشمال غرب البلاد الذي يستقبل أعدادا كبيرة من الزوار رغم سوء حالة البنية التحتية.