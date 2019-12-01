فيديو .. وفاة 24 شخصاً بحادث انقلاب حافلة في تونس

قالت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 24 تونسيا قتلوا بعد انقلاب حافلة سياحية في بلدة عمدون بشمال البلاد أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية.
وهذا أحد أسوأ حوادث الطرق في السنوات الأخيرة.
وقالت وزارة الداخلية إن الحافلة انحرفت عن طريق متعرج بعد فشل السائق في المناورة وتحطمت في واد.
وقال مسؤولون إن الحافلة كانت تقل 43 شخصا.
فيديو .. وفاة 24 شخصاً بحادث #انقلاب_حافلة في #تونسhttps://t.co/PSIb3y5cGn#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lKiw5FcHdX— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 1, 2019
ووصل الرئيس قيس سعيد مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى مكان الحادث بشمال غرب البلاد الذي يستقبل أعدادا كبيرة من الزوار رغم سوء حالة البنية التحتية.