مقتل 15 شخصا إثر سقوط حافلة بنهر في روسيا

المصدر: أ ف ب

سقطت حافلة كانت تقل أكثر من 40 راكبا في نهر في سيبيريا الأحد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا، بحسب فرق الإنقاذ المحلية.

وانفجرت إحدى عجلات الحافلة التي كانت تقوم برحلة بين مدينتين سيبيريتين، بينما كانت تمر فوق جسر يعبر نهر كوينغا في منطقة كابايكالسك، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن الشرطة المحلية.

وقال متحدث باسم فرق الإنقاذ المحلية لـ "ريا نوفوستي" إنّ "15 شخصا قتلوا في هذا الحادث".

وفتح تحقيق جنائي في انتهاك معايير السلامة، بحسب لجنة التحقيقات الروسية المعنية بالتحقيقات الجنائية في البلاد.

وتعدّ حوادث السير شائعة في روسيا، وتعود أبرز أسبابها إلى سوء أحوال الطرقات بالإضافة إلى انتهاك معايير السلامة.

وبرغم أنّ عدد قتلى حوادث السير انخفض في روسيا، غير أنّه لا يزال يتراوح عند نحو 20 ألف قتيل سنويا.