وفاة طفلين وفقدان ثالث في عاصفة ثلجية بولاية أريزونا

المصدر: رويترز

توفي طفلان وفقد ثالث في ولاية أريزونا الأمريكية أمس السبت بعدما علقت مركبتهم خلال عبورها أحد الجداول المائية بغابة اجتاحتها عاصفة ثلجية خارج مدينة فينيكس.

واجتاحت العاصفة مساحات واسعة من الولايات المتحدة وغطت الغرب الأوسط بالثلوج وعطلت رحلات جوية في فترة تمثل أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما خلال العام.

وذكر مكتب قائد شرطة منطقة جيلا كاونتي أن السلطات تلقت بلاغا بفقد الأطفال أول أمس الجمعة.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن من المتوقع هبوب عواصف ثلجية على أغلب مناطق الغرب الأوسط والشمال الشرقي يوم الأحد.