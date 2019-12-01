اعتقال رجل أعمال بارز بتهمة التواطؤ في قتل صحفية مالطية

المصدر: د ب ا

وجهت السلطات المالطية رسميا اتهامات إلى رجال الأعمال يورجن فينيتش، في المحكمة بالتواطؤ في قتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا، في قضية هزت الجزيرة المتوسطية.

وتم اقتياد فينيتش /37 عاما/ إلى المحكمة ووجهت إليه تهمة التواطؤ في قتل الصحفية والمشاركة في منظمة إجرامية والتواطؤ في التسبب بانفجار.

وقد أعلن فينيتش أمام المحكمة أنه غير مذنب في الاتهامات الموجهة إليه.

وقُتلت جاليزيا /53 عاما/ في انفجار سيارة مفخخة في أكتوبر 2017. وينتظر الرجال الثلاثة الذين يُعتقد أنهم فجروا القنبلة، المحاكمة.

وقد تلطخت سمعة رئيس الوزراء الحالي جوزيف موسكات على خلفية مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا، خاصة بعد أن كشفت تقارير مؤخرًا عن أن رئيس هيئة العاملين بمكتب موسكات قد تم استجوابه في القضية.