الفلبين تتأهب لإعصار قوي سيضربها خلال أيام

المصدر: د ب أ

تستعد الفلبين اليوم السبت لحدوث فيضانات وانهيارات أرضية جراء الإعصار كاموري الذي ربما يضرب العاصمة.

وكان الإعصار "كاموري" يتحرك جالبا رياح تبلغ سرعتها القصوى 140 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة تصل إلى نحو 170 كيلومترا في الساعة، عند الساعة الخامسة صباحا بتوقيت مانيلا، وفقا لآخر نشرات الطقس من مركز البحرية والقوات الجوية الأمريكية المشترك للتحذير من الأعاصير.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن العاصفة ستكون على بعد 10 أميال بحرية من مانيلا، وهي أقرب نقطة ستصل إليها العاصفة يوم 3 ديسمبر.

وقال مكتب الطقس الفلبيني على موقه الإلكتروني "تزايد قوة كاموري ليصبح إعصارا قويا غير مرجح لكنه ليس مستبعدا".

ومن المتوقع دخول الإعصار إلى المياه الفلبينية مساء اليوم السبت، حيث سيتسبب في هطول أمطار غزيرة الأسبوع المقبل على جزيرة لوزون، التي ستستضيف الدورة الـ30 لألعاب جنوب شرق آسيا.

وكان مسؤولو الدفاع المدني في الفلبين قد حثوا أمس الجمعة المواطنين على التأهب للإعصار.

ودعا مكتب الدفاع المدني المسؤولين المحليين والسكان في منطقة بيكول شرق البلاد ومنطقتي "لوزون" والعاصمة مانيلا شمالي البلاد إلى البدء في اتخاذ إجراءات احترازية قبل إعصار /كاموري/.

وقال ريكاردو جالاد، المسؤول الإداري لمكتب الدفاع المدني "لا يمكننا أن نترك تلك العاصفة للاحتمالات. دعونا نعزز جهود الاستعداد على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية".

وأضاف "لقد نصحنا أيضا السكان المتضررين بأن يتوقعوا عمليات إجلاء محتملة وقائية واتخاذ إجراءات احترازية".