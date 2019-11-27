مقتل سائح إثر انفجار لغم أرضي في ميانمار

المصدر: د ب أ

قالت جماعة إغاثة محلية اليوم الأربعاء إن سائحا قتل وأصيب آخر إثر انفجار لغم أرضي في ميانمار.



وقد تسبب السائح، الذي تقول وسائل الإعلام المحلية أنه يبلغ من العمر 41 عاما، في انفجار اللغم أمس الثلاثاء أثناء تحركه بالقرب من بلدة هسيباو بولاية شان .



و شهدت المنطقة الجبلية مؤخرا قتالا بين القوات الحكومية والمتمردين ، شملت هجوما بصاروخ هذا الشهر على مطار لاشيو.



وقال أونج زاوي وين من منظمة "تشارتي ويزاوت بوردرز" ، التي توفر خدمات الاسعاف بالمنطقة، إن الشخصين استأجرا دراجة بخارية، وتوجها للتجول فى المنطقة بدون اتباع التوجيهات الرسمية.



وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " لقد ذهبا بمفردها بدون مرشد، وهذه أيضا منطقة محظورة".



وقال وين إن الرجل الذي لقى حتفه من ألمانيا، ولكن السفارة الألمانية في يانجون رفضت التعليق.



ونقلت صحيفة ميانمار تايمز عن مسؤول بقطاع السياحة لم تذكر اسمه إن الرجل الذي لقى حتفه من ألمانيا والسيدة المصابة من الأرجنتين.



وخلص استطلاع لرصد الألغام الأرضية والذخيرة العنقودية إلى أن ميانمار سجلت العام الماضي أعلى رابع حصيلة لضحايا الألغام الأرضية في العالم بعد أفغانستان وسورية واليمن.