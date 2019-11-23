احتجاز طائرة بسبب نزاع على أرض

المصدر: د ب أ

قالت حكومة تنزانيا اليوم "السبت" إنه جرى احتجاز طائرة "بومباردييه" تابعة للخطوط التنزانية (اير تنزانيا) في كندا في إطار نزاع بشأن تعويض متعلق بأرض، يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية عن وزير الشؤون الخارجية في تنزانيا بالاماجابا كابودي، أن القرار الذي اتخذته السلطات الكندية باحتجاز الطائرة "بومباردييه كيو 400" ليس له علاقة مباشرة بخطوط الطيران التنزانية، الناقل الرسمي للبلاد، ولكنه يرتبط بنزاع بين هذه البلاد التي تقع شرقي إفريقيا ومزارع من دولة جنوب إفريقيا يسعى إلى الحصول على تعويض عن أرض انتزعت منه في تنزانيا قبل 40 عاما.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها احتجاز طائرة تابعة لـ "اير تنزانيا" على خلفية النزاع بشأن التعويض.

وأوضح الوزير في حديث للإذاعة الوطنية في تنزانيا أن "الشخص المسؤول عن هذا الوضع، هو نفس الشخص الذي تمكن من احتجاز طائرة لنا في جنوب إفريقيا... لجأنا إلى القضاء، وجاء الحكم لصالحنا".

وكانت الحكومة التنزانية استأنفت القضية في جنوب إفريقيا وتمكنت من الإفراج عن الطائرة.