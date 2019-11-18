3 قتلى في إطلاق نار أمام متجر بولاية أوكلاهوما الأمريكية

المصدر: رويترز

ذكرت الشرطة بولاية أوكلاهوما الأمريكية أن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص في هجوم صباح اليوم الاثنين بمتجر تابع لـ "وول مارت" وذلك في أحدث واقعة من نوعها في الولايات المتحدة.

وأكدت متحدثة بمكتب دوريات الطرق السريعة في مدينة لوتون لرويترز عبر الهاتف مقتل ثلاثة أشخاص. ولم ترد بعد تفاصيل أخرى بشأن المهاجم ولم يتضح ما إذا كان المزيد من الضحايا قد سقطوا.

ونقلت صحيفة دانكان بانر نقلا عن مصادر بالشرطة أن المهاجم لقي حتفه.

وأكدت متحدثة باسم شرطة دانكان وقوع إطلاق نار لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى.

وذكرت قناة "كيه إس دبليو أو" أيضا أن من يشتبه في أنه الجاني، من بين القتلى الثلاثة، وأن القتيلين الآخرين رجل وامرأة.

يأتي الحادث عقب إطلاق نار مماثل في فريسنو بكاليفورنيا شهد مقتل أربعة على الأقل خلال تجمع لمشاهدة مباراة.