تفاصيل سقوط برج كهرباء في مصر وأسماء الضحايا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، تفاصيل حادث انهيار برج كهرباء بمحطة سقيل، مركز أوسيم بـ6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، وأسماء الضحايا.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: كريم محمد إبراهيم 28 سنة طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين 22 سنة طلخا الدقهلية، وأبوالوفا أسعد 35 سنة، وإبراهيم محمد عبدالرحمن 33 سنة، يقيمان قرية الصبريات مركز دشنا بمحافظة قنا.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني مسؤول قوله إنه أثناء تنفيذ بعض العمال لأعمال فك البرج ضمن خطة إحلال وتجديد، انهار عليهم.

وأضاف المصدر أن جزءًا كبيرًا من البرج سقط في مجرى نهر النيل الملاصق لمحطة الكهرباء بقرية سقيل، لافتًا إلى أن فرق الإنفاذ البري انتشلت 4 جثامين من تحت الأنقاض، ونقل 3 مصابين إلى المستشفى في حالة حرجة.

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