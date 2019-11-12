قتلى في تصادم قطارين في بنجلادش

المصدر: د ب أ

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب عشرات آخرون، جراء تصادم قطارين بمقدمتيهما في شرقي بنجلادش، حسبما أفادت الشرطة وعناصر إنقاذ اليوم الثلاثاء.

وقال ضابط الشرطة شايمال كانتي داس إن الحادث وقع حوالى الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) في منطقة براهمانباريا /نحو 80 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دكا/.

وأضاف أن رجال الإنقاذ هرعوا إلى الموقع عقب تصادم قطاري الركاب.

وقال مسؤول الحكومة المحلية، مسعود العلم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع حيث أصيب أكثر من 100 شخص.

وأضاف أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات محلية للعلاج.

يشار إلى أن حوادث القطارات تحدث بشكل متكرر في بنجلادش.