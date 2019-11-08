5 قتلى و120 جريحاً .. حصيلة جديدة لضحايا زلزال إيران

المصدر: ا ف ب

قُتل خمسة أشخاص وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران ليل الخميس الجمعة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

ويقع مركز الهزة الرئيسية التي بلغت قوتها 5,9 درجات، على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالي 120 كلم جنوب شرق مدينة تبريز، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وقد تلتها خمس هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4,0 و4,8 بين الساعة 22,50 و01,40 ت غ (01,20 و05,10 بالتوقيت المحلي) في منطقة تركمانتشاي، وفقا لبيانات المعهد نفسه.

وقال حاكم المحافظة محمد رضا بور محمدي عبر الهاتف إن خمسة أشخاص قتلوا وإن الزلزال دمر "30 منزلاً".

ووفقًا للتلفزيون الرسمي، هناك أيضًا 120 جريحًا. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 3 قتلى و20 جريحًا.

وتجري عمليّات إنقاذ في 41 قرية. وتتركّز الأضرار المادّية في منطقتين، حسبما ذكر التلفزيون.

وقد خرج السكّان من منازلهم في هذه المناطق الجبلية الريفية بعد الهزة الأولى.

وتقع إيران عند ملتقى صفائح تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع ما يجعلها تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا.

وكانت إيران شهدت في نوفمبر 2017 زلزالا بلغت قوته 7,3 درجات في محافظة كرمنشاه (غرب) ما أوقع 620 قتيلا.

وفي 2003 أوقع زلزال بقوة 6,6 درجات في محافظة كرمان (جنوب شرق) 31 ألف قتيل على الأقل ودمر بلدة بام التاريخية.

وسجل أشد الزلازل دموية في إيران في 1990 وبلغت قوته 7,4 درجات في شمال البلاد وخلف 40 ألف قتيل و300 ألف جريح ونصف مليون مشرد.