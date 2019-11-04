وفاة مراهق في حادث تصادم أثناء مطاردة الشرطة في بريطانيا

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين أن مراهقا توفي في حادث تصادم مروري أثناء مطاردة الشرطة له في أحد ضواحي مانشستر.

وأوضحت شرطة مانشستر الكبرى إن الضباط حاولوا إيقاف سيارة من طراز "فورد فيوجن" على طريق "برناج لان" مساء الأحد، لكن السيارة لم تتوقف واصطدمت بمبنى قريب.

وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية أنه تم نقل شخصين كانا في السيارة إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة تهدد حياتهما .

وقالت الشرطة إن أحدهم - يعتقد أنه فتى في أواخر سن المراهقة - للأسف توفي في الحادث، فيما لا يزال الآخر في المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إنه تم إحالة القضية إلى المكتب المستقل بشأن سلوك الشرطة، الذي بدأ تحقيقًا في ملابسات الحادث، بما يتماشى مع السياسة المتبعة في هذا الصدد.