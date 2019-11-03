شاهد.. اندلاع حريق جديد قرب لوس انجليس

المصدر: د ب أ

ذكرت السلطات الأمريكية أن حريقا يندلع حاليا غرب لوس أنجليس وتمت السيطرة على نحو 20 في المئة فقط من مساحته السبت، غير إنه تم تقريبا وبصورة كاملة إخماد الحرائق الكبيرة الأخرى التي أججت نيرانها الرياح وأدت ظروف الجفاف بالمنطقة إلى انتشارها بسرعة خلال الأسبوع الحالى.

وأوضحت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا أن أوامر الإجلاء مازالت سارية بالنسبة للأشخاص الذين يقطنون غرب لوس أنجليس والذين تضرروا من حريق ماريا، الذي اندلع الخميس في مقاطعة فينتورا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أنها قررت تمديد تحذير "الفئة الحمراء" الذي يشير إلى زيادة المخاطر حتى الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلى اليوم السبت (0100 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد) للمناطق القريبة من حريق ماريا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن هبات عاصفة تتراوح سرعتها ما بين 40 و 56 كيلومترا في الساعة من الممكن حدوثها في بعض الوديان والجبال ومناطق المرتفعات الداخلية.

وفى الوقت ذاته، أشارت إدارة الإطفاء فى لوس انجليس إلى أن حريق منطقة جيتي، وهو حريق آخر شب غربي المدينة تم احتواؤه بنسبة 79 في المئة السبت وتم رفع معظم أوامر الاخلاء.