أربعة قتلى وانهيار فندق في زلزال جنوب الفلبين

المصدر: أ ف ب

أدى زلزال قوي إلى مقتل أربعة اشخاص على الأقل في جنوب الفيليبين حيث تجري عمليات بحث تحت أنقاض عدد من المباني المتضررة بشكل كبير في هذه المنطقة التي ضربها زلزالان قويان آخران في الأسابيع الأخيرة.

وانهار فندق بالكامل في منطقة أخرى، لكن مسؤولا في إدارة الكوارث أوضح أن المبنى كان قد أخلي.

وقال المركز الأميركي للجيولوجيا إن الزلزال الذي بلغت شدته 6,5 درجات ضرب جزيرة مينداناو، ما دفع بسكان المنطقة إلى الجري بحثا عن أماكن آمنة، بعد هزة أرضية شديدة تسببت بمقتل شخصين الثلاثاء.

وسبب الزلزال القوي أضرارا خطيرة في مبنى سكني كبير في مدينة دافاو الكبرى في جنوب الجزيرة، على بعد نحو 45 كيلومترا عن مركز الهزة.

وقالت الشرطة لوكالة فرانس برس إن تسعة أشخاص جرحوا في المبنى بينما يقوم رجال الإنقاذ بعمليات بحث لتحديد امكانية وجود سكان عالقين في داخله.

وقتل أربعة أشخاص بالقرب من منطقة كوتاباتو بسبب الزلزال، بينهم مسؤول محلي سحق تحت أنقاض، كما ذكر مسؤول في الشرطة.

ومنذ الزلزال الذي وقع في 16 أكتوبر، سببت سلسلة من الهزات الأرضية العنيفة ومئات من الهزات الارتدادية حالات هلع بين السكان.