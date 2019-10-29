وزير الاقتصاد الألماني يسقط أرضاً ويكسر أنفه

المصدر: د ب أ

أعرب المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تمنياته بالشفاء العاجل لوزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير باسم الحكومة الاتحادية بأكملها، وذلك بعد سقوطه اليوم أرضا خلال مغادرته المنصة التي ألقى عليها خطابه بمناسبة افتتاح القمة الرقمية في مدينة دورتموند.

وكتب شتيفن زايبرت اليوم الثلاثاء على موقع "تويتر" موجها كلماته لألتماير: "يا لها من فاجعة!. إننا جميعا بالحكومة الاتحادية نتمنى لك من قلبنا الشفاء العاجل وسنسعد عندما يتسنى لك قريبا الكفاح لأجل قضاياك بكل قوة من جديد".

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية أن الفحوص الطبية التي أجريت على وزير الاقتصاد أثبتت إصابته بكسر في عظمة الأنف وكدمات وسحجات، فضلا عن إصابته بجرح في الرأس، جراء سقوطه أرضا خلال مغادرته المنصة.

وكان قد تم نقل الوزير/61 عاما/ بعد سقوطه إلى مستشفى، وفقد التماير الوعي في بادئ الأمر ثم استعاد وعيه في مكان الحادثة.

وعلمت (د.ب.أ) أن التماير سيتغيب عن الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني غدا الأربعاء.