إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب استعار الحرائق

المصدر: د ب أ

أعلن جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأحد، حالة الطوارئ في أنحاء الولاية في الوقت الذي تسببت فيه الرياح الشديدة في استعار الحرائق وأجبرت عشرات آلاف الأشخاص على الفرار في مناطق متفرقة من الولاية.

وقال نيوسوم عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "نحن نستخدم كل ما هو متاح من وسائل في الوقت الذي نستمر فيه في التعامل مع هذه الحرائق والرياح الشديدة التي لم يسبق لها مثيل".

وأصدر مكتب الحاكم بيانا صحفيا جاء فيه إن "حريق كينكيد" في مقاطعة سونوما بشمال كاليفورنيا أتى على أكثر من 30 ألف فدان، وأدى إلى إجلاء ما يقرب من 200 ألف شخص.

وذكر مكتب مأمور مقاطعة سونوما في تغريدة له، قائلا: "هذه هي أكبر عملية إجلاء يمكن أن يتذكرها أي منا في مكتب المأمور".

وأورد مكتب حاكم الولاية أن أكثر من 3 آلاف فرد، بما في ذلك أوائل المستجيبين، يكافحون حريق كينكاد.

ودمر الحريق، الذي تم احتواء 10 بالمئة منه فقط، حوالي 80 مبنى ومزرعتي عنب.

وفي جنوب كاليفورنيا، تسبب حريق "تيك فاير" أيضا في تدمير مبان، وهدد المنازل والبنية التحتية الحيوية كما تسبب في إجلاء عشرات الآلاف من السكان، حسبما ذكر مكتب الحاكم.

يشار إلى أنه من المتوقع أن ما يقرب من مليون شخص في شمال ووسط كاليفورنيا يعانون من انقطاع الكهرباء حتى اليوم الاثنين، حيث قطعت شركة باسفيك جاس أند اليكتريك (بي جي أند إي) الكهرباء في محاولة للحد من إشعال مزيد من حرائق الغابات.

وقالت الشركة في بيان صحفي يوم السبت "من المتوقع أن يؤثر إيقاف التشغيل على حوالي 940 ألف عميل في 38 مقاطعة".