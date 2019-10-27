قطع الكهرباء عن سكان كاليفورنيا للحيلولة دون انتشار الحرائق

المصدر: د ب أ



قامت شركة "باسفيك جاس أند اليكتريك (بى جى أند إى)" إعتبارا من السبت بقطع التيار الكهربائي عن عدد يقدر بحوالى 2.8 مليون شخص من سكان كاليفورنيا، فى أكبر تعتيم متعمد تقوم به الشركة فى البلاد، كما يمكن أن يستمر التعتيم لفترة طويلة تفوق أى وقت مضى.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرغ أن الشركة، التى تواجه مشكلات مالية وإفلاس، ستقطع التيار الكهربائي عن حوالي 940 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء نورثرن كاليفورنيا، بما في ذلك أجزاء من أوكلاند وبيركلي وغيرهما من المدن المطلة على خليج المكسيك.

وأوضحت الوكالة أن الشركة تسعى بهذا الإجراء إلى الحيلولة دون اشتعال المزيد من حرائق الغابات من أعمدة الكهرباء، خلال أقوى عاصفة تشهدها المنطقة منذ سنوات.

وتلحق عملية قطع التيار الكهربائي الضرر بنسبة 7 بالمئة من إجمالى سكان كاليفورنيا وحوالى خمس إجمالي عدد عملاء الشركة وتمتد العملية إلى 36 مقاطعة.

ومن المتوقع الآ تتأثر سان فرانسيسكو بهذا الانقطاع.